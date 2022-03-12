Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan süpürge imalathanesinde çalışan N.B. ile husumetli olduğu belirtilen M.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, silahla N.B'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel