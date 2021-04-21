Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta karşılaşan A.A. ile eniştesi S.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A, silahla S.Ö'ye ateş etti. Kasık bölgesinden yaralanan S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede boş kovan ve kesici alet buldu.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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