Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı
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Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 şahıs ateşlediği pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı.

07.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:15
Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı

'nın ilçesinde 1 şahıs ateşlediği pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı.


Olay, Karasu ilçesi Plaj Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen silahlı saldırıda H.Ç., isimli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonrası 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.


Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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