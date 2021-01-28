Sakarya'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Sakarya'da silahlı kavga: 3 yaralı

28.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:14
Sakarya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepekum Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si yakındaki özel hastaneye götürülürken, durumu ağır olan biri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede çok sayıda boş mermi bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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