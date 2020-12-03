Silahlı kavga: 2 yaralı
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Silahlı kavga: 2 yaralı

03.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:10

Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup Modern Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelerek burada çalışan S.Y. ve A.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile A.A. tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı
Silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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