Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 18:41
Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.'yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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