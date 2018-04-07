Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sakarya Merkez Sanayi 58. Sokak'ta aralarında alacak verecek meseli olduğu iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen kişi, üzerinde taşıdığı silahla ateş etti.
Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.N. (28) ve R.N. (30), 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.