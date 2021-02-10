Sakarya'da silahlı kavga

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya Büyükşehir Terminali arkasındaki Eskişehir Sanayi Sitesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen, hurdacılık işi yapan N.G ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmada, şüpheli, yanındaki silahla N.G'ye ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan N.G çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı