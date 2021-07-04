Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi 174. Sokak'ta T.T. ile İ.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.T. tabancayla İ.S'ye ateş etti.

Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sol bacağından yaralanan İ.S, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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