Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 272. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. ile Y.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.S., Y.Y.'yi silahla çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sonrasında şüpheli E.S. olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli E.S. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

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