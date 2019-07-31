Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kemal K. ile eski kayınpederi Nihat G. ilçe merkezindeki Osman Yılmaz Caddesi'nde karşılaştı.

Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nihat G. eski damadı Kemal K'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan Kemal K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nihat G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA