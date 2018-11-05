Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokağı'ında Merkez Taksi Durağı araç deposunda iki taksici arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U'nun bıçak çıkardığını gören S.E, üzerinde taşıdığı silahla ateş etti. Omzuna ve karnına kurşun isabet eden S.U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.U, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.E, olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu.