Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)
ARAZİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLERSakarya'nın Kocaali ilçesinde, akraba grubunun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın nedeninin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.
31.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:04
ARAZİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, akraba grubunun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın nedeninin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında arama yapılan evlerde; 2 tüfek, 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Kaynak: DHA