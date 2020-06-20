Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiye sosyal mesafeyi ihlal cezası
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Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiye sosyal mesafeyi ihlal cezası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiye sosyal mesafeyi ihlal cezası
20.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:50

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada pompalı tüfek ve tabancalarla video paylaşılmasına ilişkin yaptığı çalışmanın ardından gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.D. (20), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

S.D'nin, başka bir soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, ayrıca 20 şüpheliye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uyguladı.

Operasyon kapsamında 8'i 18 yaşın altında 20 şüpheli gözaltına alınmış, 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Şüphelilerden 18'i, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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