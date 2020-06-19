Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı Sakarya'nın Geyve ilçesinde pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada pompalı tüfek ve tabancalarla video paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Videoları izleyen polis ekipleri, sosyal medyadan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonda 8'i 18 yaşın altında 20 şüpheli gözaltına alındı, 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Daha önceden hakkında yakalama kararı bulunan ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA