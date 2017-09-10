Sakarya'da Silahla Yaralama

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.



İddiaya göre, belediye önünde Pamukova Belediyesi Kütüphane Şube Müdür Vekili Soner Dönmez ile O.S. (26) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine O.S, üzerinde taşıdığı tabancayla Dönmez'e ateş etti.



Koluna isabet eden mermiyle yaralanan Dönmez, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli O.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.