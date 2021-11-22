Sakarya'da silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde silah ticareti yapanlara yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 110 mermi ve silah parçaları ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Karasu'da yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir ev ve iş yerine yapılan operasyon neticesinde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 8 adet şarjör, 110 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ile 86 adet dolu kartuş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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