Sakarya'da SGK Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinin ulaşımını rahatlatmak için yapımına başlanan SGK Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalarda sona gelindiği bildirildi.

Başkan Ekrem Yüce, kavşağın olduğu bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle yıllardır süren trafik sorununun çözüme kavuşacağını vurguladı.

SGK Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaların son noktaya geldiğini bildiren Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Adapazarı, Serdivan ve Erenler kesişim noktasında bulunan düzenlemeyle 3 ilçenin de ulaşımını rahatlatıyoruz. Köprülü kavşak, 22 metre eninde, 33 metre açıklıkta olup, proje kapsamında 1200 metre uzunluğunda istinat duvarları, kaldırım ve yağmur suyu hattı olarak imalatı yapılmıştır. Sigorta Köprülü Kavşağı'nın maliyeti yaklaşık çevre düzenlemesiyle 40 milyon liradır. En kısa sürede bu kavşağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köprülü kavşağın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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