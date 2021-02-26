Sakarya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sakarya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

26.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:14
Sakarya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden Bülent Arpuş yönetimindeki 54 HD 961 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Arpuş, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve esnaf yaptı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çevredeki bir kişi yangına müdahaleyi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Fahrettin Altun
Magazin Alişan Eda Ece Sibel Can Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 21:15:38. #1.14#
title