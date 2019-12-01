Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı - Haber

Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

01.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:37
Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

'nın ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HT 906 plakalı araçta elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.