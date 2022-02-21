Sakarya'da seyahat firmasından "yazıhane" talebi için belediye önünde eylem

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir şehirlerarası seyahat firması, terminal içerisinde yazıhane talebinin karşılanmadığı iddiasıyla belediye binası önüne yolcu otobüslerini park ederek eylem yaptı.

Kentte şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firma, terminalde yazıhane taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek gecenin ilerleyen saatlerinde 4 yolcu otobüsünü Sakarya Büyükşehir Belediyesinin önündeki trafiğe kapalı alana park etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Firma yetkililerinden otobüsleri çekmelerini isteyen ekipler, aksi halde araçların çekiciyle kaldırılıp trafik cezası uygulanacağını bildirdi.

Belediyeyle yapılan görüşmelerin ardından yolcu otobüsleri firma yetkililerince bölgeden kaldırıldı.

"Firma, yazıhane tahsisi için sunulan teklifi kabul etmedi"

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, terminalin, Büyükşehir Belediyesince 2014 yılından itibaren tekrar işletilmeye başlamasından sonra SEV Turizmin, yeni yerden bağımsız yazıhane yeri talep ettiği ancak bunun idarece uygun görülmediği belirtildi.

Bunun üzerine firmanın başvurunun reddine ilişkin mahkemeye dava açtığı aktarılan açıklamada, "Mahkeme kararına istinaden idaremiz, firmayı ihaleye başvuru yapması için davet etmiş ancak firma başvuru yapmamıştır. Söz konusu firma, bu kararın idare tarafından uygulanmadığı iddiasıyla Sakarya 1. İdare Mahkemesine tekrar tazminat davası açmış ancak mahkemece bu talep reddedilmiştir. Ayrıca SEV Turizm firması, 2021 yılında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuş, bu kurum da başvuruyu reddetmiştir." bilgisine yer verildi.

Firmanın bu süreçte farklı acentelerle sözleşme imzalayarak faaliyetlerini sürdürdüğüne, son sözleşmenin, ilgili firmanın acentelik sözleşmesini 18 Ocak'ta tek taraflı olarak feshetmesiyle sona erdirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine söz konusu firmanın yolculuk faaliyetlerini devam ettirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ A.Ş'nin kullandığı yazıhanenin kullanımı için kendisine sözlü ve yazılı teklif yapılmış ancak ilgili kişi/firma yapılan bu teklifi reddetmiştir. Buraya kadar paylaştığımız ifadelerden de anlaşılacağı üzere ilgili firmaya kurumumuz tarafından iptal edilmiş, hak kaybına sebebiyet verecek herhangi bir iş ve işlem uygulanmamıştır. Söz konusu firmanın iddia ettiği gibi kurumumuzun fiyat politikasına ilişkin herhangi bir tutumu olmamış, olması da mümkün değildir. Kaldı ki ilgili firmanın haricinde daha uygun fiyatlara taşımacılık faaliyetini sürdüren firmaların terminalimizde bulunduğu bilinmektedir."

Firmanın kurumu zan altında bırakması, yanlış bilgilendirmelere ve olumsuz görüşlere basın kuruluşları ile sosyal medyada yer vermesi nedeniyle bu açıklamanın yapılmasının zaruri hal aldığı vurgulanan açıklamada, "Firmanın kurumumuza isnat ettiği mesnetsiz iddialar ve metinlerinde yer verdikleri olumsuz atıfların hukuk nezdinde takibini yapacağımızı bildirir, kamuoyunun ve tüm hemşehrilerimizin bilgilerine sunarız." ifadesi kullanıldı.