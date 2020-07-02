Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı
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Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı

Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı -Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikanın servis alanında silahla vurulan 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:25

Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı

-Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikanın servis alanında silahla vurulan 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikanın servis alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çıkış saatinde işçi servislerinin bulunduğu alandan silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar aracın başına gitti. Servis şoförü olan Emin Memigüven'in kanlar içinde olduğunu gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emin Memigüven'i ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Memigüven hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförünü vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da servis şoförünü vuran şahıs kayıplara karıştı

Kaynak: İHA

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