Sakarya'da şehitler için saygı konvoyu

29.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:12

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 36 asker için, Sakarya'da birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan oto kurtarıcıları ve konvoya katılacak olan vatandaşlar, şehitlere saygı ve terörü lanetlemek amacıyla araçlarıyla Serdivan ilçesinde bir araya geldi.

Araçlarını bayraklarla süsleyen sürücülere, bazı vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla destek verdi.

Konvoyu organize eden oto kurtarıcı hizmeti veren Şükran Sernikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu amaçla bir konvoy oluşturmak istediklerini ifade eden Sernikli, "Vatanımızın arkasındayız. Şehit ailelerinin acısını bizde yaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden bizim etkinliğimizi duyan duyarlı halkımızda buraya araçlarıyla gelerek bize destek veriyor." diye konuştu.

Sedivan ilçesinde başlayan ve çok sayıda çekici, otomobil ve minibüsün katıldığı konvoy Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: AA