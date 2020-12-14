Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi

14.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:59

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memurunun mesai arkadaşları, şehidin eşine doğum günü sürprizi yaptı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memurunun mesai arkadaşları, şehidin eşine doğum günü sürprizi yaptı.

Şehit polis Mehmet Tekcan'ın mesai arkadaşları ve eşleri, şehidin eşi Büşra Tekcan'ın evine geldi.

Emniyet mensupları ile eşleri, pasta ve çiçeği Tekcan'a vererek doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan Tekcan, polislere ve eşlerine teşekkür etti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, 15 Ekim'de, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polislerden Mehmet Tekcan şehit olmuş, Özkan Aslan tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi
Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi
Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
Wolfram sendromlu çocuğu polislerden doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Son dakika gündem: Elazığ'daki kısıtlamada engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Kylian Mbappe Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 19:03:25. #1.15#
title