Son dakika: Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memurunun mesai arkadaşları, şehidin eşine doğum günü sürprizi yaptı.