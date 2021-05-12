Büyükşehirden şehit ailelerine bayramda mezarlıklara ulaşım imkanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü mezarlık ziyaretleri için ile şehit ailelerini ve yakınlarını ücretsiz bir şekilde şehitliğe ulaştıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 1. günü mezarlık ziyaretleri için ile şehit ailelerini ve yakınlarını ücretsiz bir şekilde şehitliğe ulaştıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Ramazan Bayramı'nın 1. günü mezarlık ziyareti nedeniyle kısıtlamalardan muaf tutulacak şehit aileleri ve yakınlarının Emirdağ, Emirsultan Mezarlığı ve Serdivan Şehitliği'ne ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Bugün sabah saat 10.00'dan 15.00'a kadar birer saat arayla düzenlenen seferler 13 Mayıs Perşembe günü de aynı saatler arasında devam edecek. Büyükşehir belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Baş tacımız olan şehit ailelerimizin ve yakınlarının mezarlıklara ulaşımını belirtilen gün ve saatler arasında ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenecek seferler ile mezarlık ziyaretini yapan şehit aileleri ve yakınlarını ziyaretlerinden sonra tekrar geri getireceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı