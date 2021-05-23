Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı Annem yukarıda kaldı diyerek kucağındaki çocuğuyla olay yerine koştu, komşuları teselli etti Depo olarak kullanılan baraka küle döndü, bina hasar gördü Yaralı kadın Nurhan Ç.

Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı

Annem yukarıda kaldı diyerek kucağındaki çocuğuyla olay yerine koştu, komşuları teselli etti

Depo olarak kullanılan baraka küle döndü, bina hasar gördü

Yaralı kadın Nurhan Ç.: "Ne olduğunu anlamadık, birden bire oldu"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı bir binanın yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Barakanın küle döndüğü, binada da hasarın meydana geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Bir kadın, 'Annem yukarıda kaldı' diyerek kucağındaki çocuğuyla olay yerine koştu.

Yangın, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Beşik Sokak üzerinde bulunan ve depo olarak kullanılan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İçerisinde tahta ve plastik dolu olan depoda çıkan yangın biranda büyüdü. Tamamen alevlere teslim olan depoda çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, deponun yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binada yaşayan Nurhan Ç. ve Özcan Ç. çifti yangın esnasında yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlere teslim olan baraka küle döndü. Binaya da sıçrayan yangın hasar oluştururken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

İtfaiye erlerinin yoğun çabası neticesinde söndürülen yangın sonrasında baraka küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında yüzünden yaralanan Nurhan Ç., "Ne olduğunu anlamadık birden bire oldu. Mutfakta akşam yemeği yiyorduk. Yangın üzerine dışarıya çıktık ve onun sıcaklığı benim yüzümü yaktı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, annem yukarıda kaldı diyerek kucağındaki çocuğuyla bölgeye koşan vatandaşa ise komşuları durumunun iyi olduğunu belirterek teselli etti.

Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Murat Kurum Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Adem Büyük Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 19:36:04. #1.11#

title