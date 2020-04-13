Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı Cezaevindeki oğlu endişelenmesin diye cama çıkarak seslendi Cama çıkan kadın: "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile...

Sakarya'da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı

Cezaevindeki oğlu endişelenmesin diye cama çıkarak seslendi

Cama çıkan kadın: "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum"

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine Adapazarı şehir merkezinde bulunan ik sokak ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Karantinaya alınan sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" diyerek seslendi.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs yayılmaya devam ederken, Türkiye'de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan karantina altına alınan Egemen Sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, "Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum" dedi.

Kaynak: İHA