Sakarya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
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Sakarya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde şarampole devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

11.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04
Sakarya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

'nın ilçesinde şarampole devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Geyve-Taraklı kara yolu Ankara istikametinde seyreden Selahattin Reis (51) yönetimindeki 54 AAH 758 plakalı soda yüklü tır, Ahibaba Mahallesi Akseki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırın altında kalan sürücü Reis'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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