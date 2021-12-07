Sakarya'da şarampole devrilen otomobil tel örgü sayesinde tesise düşmekten kurtuldu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 54 EY 212 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Serdivan Gölpark Tesisleri girişinde bariyerlere çarparak yan yola geçti.
Hızını alamayan otomobil, 70 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.
Yaklaşık 20 metre eğimli arazide sürüklenen otomobil, tel örgüler sayesinde aşağıda bulunan Serdivan Gölpark Tesisleri'ne düşmekten kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili halatlarla itfaiye aracına bağladı.
Araçta sıkışan sürücü, daha sonra ekiplerce kurtarıldı. Sedyeye alınan yaralı, ip yardımıyla yukarı çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.