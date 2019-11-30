Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)
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Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu.

30.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:18
Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

'nın ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
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