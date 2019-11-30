Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)

30.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:00

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA