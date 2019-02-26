Sakarya'da sanayi sitesinde kimyasal alarm 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da sanayi sitesine kamyonet kasasında hurda olarak getirilen oksijen tüpünün vanasının kırılması üzerine çıkan klor ile hidrojen sülfür karışımı gazdan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay Arifiye Hanlıköy Artvin Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Özkan Fidangül isimli şahıs kamyonetine yüklediği hurdaları, satmak için sanayi sitesine getirdi. Kamyonetin kasasında hurdaların arasında bulunan oksijen tüpünün indirilmeye çalışıldığı sırada vanasının kırılması üzerine tüpün içerisinde bulunan klor ve hidrojen sülfür karışımı gaz sızdı. Kısa bir süre sonra çalışan 3 işçinin gazı soluyarak etkilenmesi üzerine, 112 acil ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından bölge geniş güvenlik önlemi altına alınırken, işçileri etkileyen gazın klor ve hidrojen sülfür karışımı olduğunu tespit edildi.

Sanayi sitesinde paniğe neden olan oksijen tüpünün ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA