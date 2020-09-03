Sakarya'da salep bitkisi yetiştiriciliğine başlandı
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Sakarya'da salep bitkisi yetiştiriciliğine başlandı

Sakarya'da, katma değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan salep bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 230 kilogramlık salep tohumu toprakla buluşturuldu.

Sakarya'da salep bitkisi yetiştiriciliğine başlandı
03.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:26

Sakarya'da, katma değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan salep bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 230 kilogramlık salep tohumu toprakla buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Erenler Alancuma'da hayata geçirilecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde başlatılan salep ekimine katıldı.

Salep bitkisinin tohumlarını toprakla buluşturan Yüce, 100 dönümlük kenevir ekiminden sonra salep ekimini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toprağın işlenerek hazır hale getirildiğini, organik solucan gübresi takviyesiyle 230 kilogramlık salep tohumunun toprakla buluşturulduğunu aktaran Yüce, "Bu ekimle öncelikle kendi tohumlarımızı elde etmiş olacağız. Bu tohumlarla tesis ettiğimiz anaçlık alanda salep üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Takip eden yıllarda ise üretilen salep yumrularının projemiz kapsamında kurulacak işleme tesisinde kurutularak toz hale getirilmesini ve pazara sunulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Çiftçimize gerekli eğitim ve destek verilecek"

Başkan Yüce, kenti tarım noktasında en üst seviyeye çıkartmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Endüstriyel kenevirle başlayan serüvenimiz Osmanlı sarayının içeceği olan ve dondurma üretiminin en önemli ham maddesi olan salep ile devam ediyor. Sakarya'mıza katma değer katacak olan tüm tarım faaliyetlerinin şehrimizdeki ilk üretimini gerçekleştirerek, bölge çiftçimize de bu konuda gerekli eğitim ve desteği vereceğiz. Yapılacak olan salep yetiştiriciliğiyle bir taraftan doğanın korunması sağlanırken, diğer taraftan bölge çiftçisinin marjinal ürünlerle tanıştırılmasını, katma değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan salep bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bioçeşitliliği muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak adına çok özel ve önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Allah utandırmasın. Bereketi bol olsun."

Kaynak: AA

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