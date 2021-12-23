Sakarya'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 64 litre sahte içki ve 925 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sahte içki üretiminin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Arifiye ilçesinde depo, Kaynarca'da imalathane olarak kullanılan iki adres ile Serdivan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 64 litre el yapımı sahte içki, 924,5 litre etil alkol, 543 cinsel içerikli jel, hap ve sprey, 82 sahte içkiyle doldurulmuş şişe, 96 boş şişe, alkol yapımında kullanılan 29 kit, 2,5 litre aroma ve matkap ile gümrük kaçağı 17 sigara filtresi ele geçirilmişti.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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