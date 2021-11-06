SAKARYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da polis ekipleri tarafında farklı adreslere yapılan operasyonlarda 885,4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan malzemeler, 400 gram esrar ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı alkollü içki üretildiğine yönelik gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından polis, farklı ilçelerdeki farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 885,4 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan malzemeler, 400 gram esrar ve 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, cinsel gücü artırıcı hap ile sprey ele geçirdi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi ise gözaltına alındı.