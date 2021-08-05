Sakarya'da sahte içki operasyonu
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Sakarya'da sahte içki operasyonu

Sakarya'da sahte içki operasyonu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarat çalışmasının ardından sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla İ.N. ve M.S'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 85 litre etil alkol ile anason maddesinin yanı sıra satışa hazır 49 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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