Sakarya'da Sahte İçki Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda 208 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştıran Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evde operasyon düzenledi.



Operasyonda, 208 şişe sahte içki ele geçirilirken birçok alkollü mekana satış yaptığı öğrenilen 1 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, el konulan sahte içkilerin adli işlemlerin ardından imha edileceği bildirildi.