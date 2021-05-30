Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor

Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kuzey sahillerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı alanların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kuzey sahillerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı alanların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının sahillerde yaz hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Kuzey sahillerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanların yeniden düzenlendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"32 Evler ve Sahil Park plajlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında duş alanları ile kabinler onarılarak daha modern hale getiriliyor. Vatandaşların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar, temiz ve çevreci anlayışla gerekli donanımlarla hizmete sunulacak."

Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor
Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan İlker Kaleli Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:14:34. #1.16#

title