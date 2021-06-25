Sakarya'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yeşilay Cemiyeti arasındaki protokol kapsamında bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının Sakarya birincilerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.