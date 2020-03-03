Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasına devam edildi

03.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:50

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklar hakkında istenen dijital materyal raporlarının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Bir tanığın dinlenildiği duruşmada sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Söz alan sanık avukatları da aleyhte olan hususları reddettiklerini belirtti.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, 3 sanığın dosyasının ayrılmasını, müdafileri bulunmayan 4 sanık için avukat atanması için yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 27 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: AA