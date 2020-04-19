Sakarya'da sağlık çalışanlarını darp ve yaralama iddiası Sakarya'da bir sağlık çalışanını darbettiği, aracıyla çarptığı ambulanstaki bir sağlık personelini de yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da bir sağlık çalışanını darbettiği, aracıyla çarptığı ambulanstaki bir sağlık personelini de yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Pamukova ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Z.C'nin (40) çevresine zarar vermeye başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerini evin önünde gören Z.C, otomobiline binerek ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlık görevlilerinden biri kolundan yaralandı. Ambulansı kullanan sağlık görevlisini darbeden Z.C, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Z.C'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki bir hastanenin psikiyatri servisine gönderileceği öğrenildi. Kaynak: AA