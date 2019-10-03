Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

03.10.2019 13:22

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 27 sanığın yargılanmasına 9 Ekim'de devam edilecek.

Duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Mahkeme heyeti, İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporları ile "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine karar verdiği 13 Haziran'daki duruşmanın ardından ara celsede, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların, Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken, FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, bu kişilerin, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.



Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 14 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: AA