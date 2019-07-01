Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davasında karar

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanı beraat etti.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bir tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını sunduğunun zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı bir sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve diğerlerinin beraatine karar verilmesi talebini yineledi.

Sanık B.K, esas hakkındaki savunmasında, 2006 yılında çalışmaya başladığını ve birikimlerini Bank Asya'da altına çevirdiğini söyledi.

Düğünündeki takıları da bu bankadaki altın hesabına yatırdığını belirten B.K, "Ev alma düşüncemiz ortaya çıkınca hesaptaki paraları kullandım. Talimatla para yatırmadım, birikim yapıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanık B.K. beraatini talep etti, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın beraatine hükmetti.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeri ile tıbbi sekreterin bulunduğu 9 sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğu belirtilen iddianamede, bazı sanıkların kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu kaydediliyordu.

Mahkeme heyeti, daha önce 4 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kaynak: AA