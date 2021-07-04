Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması sürüyor
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Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması sürüyor

Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da sağanak nedeniyle sel meydana gelen Kocaali ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da sağanak nedeniyle sel meydana gelen Kocaali ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Alandere ve Demiraçma mahallelerinde dün etkili olan sağanak sonucu su baskınları yaşanan bölgelerde DSİ, AFAD, UMKE, SASKİ, Büyükşehir ve ilçe belediyesi, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgede ekipler, kepçe, greyder, ekskavatör, kamyon, vidanjör ve kanal açma makineleriyle hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, "Tüm imkan ve kabiliyetlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp hayatı normal akışına döndüreceğiz." dedi.

Sel anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Demiraçma Mahallesi'ndeki sel anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının gelmesi ve iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi yer alıyor. Derenin taşması da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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