Sakarya'da sağanak sonrası belediye ekiplerince temizlik yapıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, sağanağın ardından çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, sağanağın ardından çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sapanca ilçesinde etkisini gösteren sağanağın ardından çamurla kaplanan alt geçit ve yollarda SASKİ ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Alt geçitte yağmurun taşıdığı çamur ve taşların iş makineleriyle temizlendiği aktarılan açıklamada, sürücülerin araçlarıyla geçmekte zorlandıkları geçit, cadde ve sokaklarda temizlik sonrası hayatın normale döndüğü ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci