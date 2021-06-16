Sakarya'da sağanak sonrası belediye ekiplerince temizlik yapıldı
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Sakarya'da sağanak sonrası belediye ekiplerince temizlik yapıldı

Sakarya'da sağanak sonrası belediye ekiplerince temizlik yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, sağanağın ardından çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, sağanağın ardından çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sapanca ilçesinde etkisini gösteren sağanağın ardından çamurla kaplanan alt geçit ve yollarda SASKİ ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Alt geçitte yağmurun taşıdığı çamur ve taşların iş makineleriyle temizlendiği aktarılan açıklamada, sürücülerin araçlarıyla geçmekte zorlandıkları geçit, cadde ve sokaklarda temizlik sonrası hayatın normale döndüğü ifade edildi.

Sakarya'da sağanak sonrası belediye ekiplerince temizlik yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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