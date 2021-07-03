Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı
Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

EDİRNE'DE DOLU ÇİFTÇİYİ VURDU, YÜZLERCE DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
EDİRNE'DE DOLU ÇİFTÇİYİ VURDU, YÜZLERCE DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Diego Costa Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 16:15:41. #1.16#

title