Sakarya'da sağanak Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da bina saçaklarına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği tahmin edilen kentte sağanağın aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA