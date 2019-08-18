Sakarya'da sağanak

18.08.2019 15:22

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren sağanakta bir okulda suların karpitle teması sonucu zehirli gaz ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak sonucu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giriş katını su bastı.

Okulun atölyelerindeki karpit maddesinin suyla teması sonucunda zehirli gazın açığa çıktığını fark eden okul görevlileri durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri sevk edildi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sonucu okul bahçesindeki su seviyesinin yaklaşık 40 santimetre yükseldiğini söyledi.

Suyun atölyelere girdiğini belirten Turhan, "Suların şu an tahliyesini yaptık, temizliğini tamamladık. Metal teknolojisi alanında öğrencilerimizin kullanmış olduğu karpit taşları suyla temas ettiği için ortaya duman ve zehirli gaz ortaya çıkmış. Bununla ilgili AFAD'dan destek istedik. Onlar da güvenli bir şekilde karpit taşlarını dışarı çıkararak oluşabilecek olan muhtemel herhangi bir iş kazasına karşı tedbir almaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA