Sakarya'da Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinin yüzde 50'si tamamlandı
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Sakarya'da Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinin yüzde 50'si tamamlandı

Sakarya'da Safibey Ürün Toplama Merkezi projesinin yüzde 50'si tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince tarımsal kalkınma hedefiyle başlatılan Safibey Ürün Toplama Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince tarımsal kalkınma hedefiyle başlatılan Safibey Ürün Toplama Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geyve ilçesinde hayata geçirilen kentin tarımsal kimliğine katkı sağlayacak projenin yüzde 50'si tamamlandı.

25 dönümlük arazi üzerine inşa edilen projede temel imalatı ile kazı-dolgu işlemleri bitirildi, 2 farklı sundurmanın yapımı için yalıtım ve çelik imalatına geçildi. Proje bittiğinde üretici, bahçesinden aldığı ürünü bu çatı altında vatandaşlara sunabilecek. Ayrıca, oluşturulacak gıda güvenlik zinciriyle halka güvenilir ürünler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kenti tarımda marka şehir yapmak ve Türkiye'nin tarımsal üretimine katkıda bulunmak için birçok proje yürüttüklerini belirtti.

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Sakarya Botanik Vadisi, yeşil hazine kenevir üretimi, sahlep gibi önemli çalışmalarla şehir tarımına vizyon katacaklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın tarım kimliğine büyük katkı sağlayacak bu projede üretici ve tüketiciyi aynı çatı altında buluşturacağız. Alışverişe güven ve kalite getireceğiz. Safibey Ürün Toplama Merkezi, tarımsal atılım noktasında büyük örnek olacak. Halkımız uygun fiyata organik, kaliteli ürüne sahip olacak. Ayrıca, bu ürünleri tarım pazarına da sunarak esnafımıza destek olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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