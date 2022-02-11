Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
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Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı Sakarya'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 ayrı adreste gerçekleşen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ile güven ortamını korumak ve devamını sağlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 14 adrese dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli suçlardan en az 1, en çok 6 yıl aranması olan 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da drone destekli şafak operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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